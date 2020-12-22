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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

الصاروخ الحامل الجديد «لونج مارش-8» ينطلق فى رحلته الأولى

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:50 ص
صاروخ صيني
صاروخ صيني
وكالات
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أعلنت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء أن الصاروخ الصيني الحامل الجديد متوسط الرفع "لونج مارش-8" انطلق في رحلته الأولى اليوم الثلاثاء، حيث أرسل خمسة أقمار صناعية إلى مدارها المقرر.

جدير بالذكر أنه تم تأجيل الإطلاق المقرر لصاروخ من طراز لونج مارش 8 الجديد إلى الفضاء بسبب سوء الأحوال الجوية أمس الإثنين.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "شينخوا"، لفت مسؤولون إلى الطقس العاصف في المنطقة، مشيرين إلى أنه قد تجرى محاولة إطلاق جديدة يوم الثلاثاء من مركز وينتشانج للفضاء في جزيرة هاينان جنوبي الصين.

وسيكون من الممكن إعادة استخدام جزء من الصاروخ الجديد في المستقبل، مثل المعززات.

الجزء الآخر الذي سيكون قابلا لإعادة استخدامه في المستقبل يشمل المرحلة الأولى للصاروخ التي يمكن أن تهبط عموديًا على الأرض مرة أخرى بعد يوم من الإطلاق.

وتتمتع صواريخ لونج مارش 8 بسعة تحميل تتراوح بين 2.8 طن و5 أطنان، اعتمادا على المدار الذي تستهدفه.

وتنتهج الصين برنامجا فضائيا طموحا، يتضمن تنفيذ مهمات إلى القمر والمريخ بالإضافة إلى بناء محطة فضائية خاصة بها في السنوات القادمة.

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