أكثر من 19 ألف إصابة و731 وفاة بفيروس كورونا فى ألمانيا

قال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الثلاثاء إن عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع 19528 حالة ليصل الإجمالي إلى مليون و530180.وأضاف المعهد أنه سجل 731 وفاة ناجمة عن الفيروس مما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 27006.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.