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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونيسف تطلق «لوحة متابعة» لسوق لقاحات كورونا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:33 ص
اليونيسف
اليونيسف
وكالات
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أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق لوحة متابعة لسوق لقاحات كوفيد-19، وهي أداة تفاعلية لمتابعة التطورات السريعة لسوق لقاحات فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 والجهود التي تبذلها آلية "كوفاكس" لضمان الوصول العادل والمنصف للقاحات إلى كل بلد في العالم.

وتوفر لوحة المتابعة نظرة عامة محدثة بانتظام عن خط البحث والتطوير العالمي، والقدرة الإنتاجية المتوقعة، واتفاقيات التوريد الثنائية والمتعددة الأطراف المعلن عنها، فضلًا عن نقاط الأسعار المبلغ عنها، حسبما قالت اليونيسف.

وفي عام 2021، ستوفر لوحة المتابعة تحديثًا عن حالة مشتريات اليونيسف وغيرها من المشترين المشاركين في آلية "كوفاكس". وستتابع أيضا حالة عمليات التسليم من قبل اليونيسف والمشترين الوطنيين المؤسسين المشاركين الآخرين، وفقما ذكرت.

وآلية "كوفاكس" هي ركيزة أساسية متعلقة باللقاحات ضمن مبادرة تسريع الوصول إلى أدوات كوفيد-19، وهي تعاون عالمي لتسريع التطوير والإنتاج والوصول العادل إلى التشخيصات والعلاجات واللقاحات الجديدة لكوفيد-19.

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