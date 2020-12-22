مجلس الأمن الدولى يقر بدور محكمة العدل الدولية

أقر مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء بدور محكمة العدل الدولية في تعزيز السلام والأمن الدوليين.واعترف المجلس في بيان رئاسي بالمساهمة الإيجابية لمحكمة العدل الدولية في سيادة القانون على المستوى الدولي ودورها الرئيسي في الفصل في النزاعات بين الدول، وبالتالي نزع فتيل التوترات واستعادة العلاقات السلمية بين الدول.وأشار بيان المجلس إلى العدد المتزايد من القضايا المعروضة على محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بجميع جوانب العلاقات الدولية، مما يدل على الثقة بالمحكمة.وقال البيان أيضا إن المجلس يقر بالحاجة إلى تعزيز الجهود الرامية إلى بناء القدرات ومساعدة الدول الأعضاء، بناء على طلبها، في تنفيذ التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك الالتزام بتسوية النزاعات بالوسائل السلمية.وأكد البيان التزام مجلس الأمن المستمر بتعزيز التفاعل بينه وبين محكمة العدل الدولية وفقا للتفويضات الموكلة لكل منهما بموجب ميثاق الأمم المتحدة.