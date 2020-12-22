الجمارك الصينية تصادر طردًا يحتوى على نمل حى وسام

ذكرت جمارك تشانجشا حاضرة مقاطعة هونان بوسط الصين يوم الثلاثاء أنها صادرت نملا حيا ساما في طرد تم شحنه من خارج البلاد.وقال مسؤولو الجمارك إنهم عثروا على أربعة أنابيب اختبار داخل طرد يحتوى على سبعة نملات من المحتمل أنه تم شراؤها من قبل محبي النمل الأليف المحليين.وبحسب التعرف المختبري، تنتمي هذه النملات إلى أربعة أجناس، موطنها أستراليا، وغير موجودة في الصين، وهي كبيرة الحجم وعدوانية للغاية وسامة، وفقا للجمارك.وقد دمرت الجمارك الطرد قائلة إن الدخول غير المشروع للأنواع الغريبة يمكن ان ينشر الأمراض ويهدد البيئة الإيكولوجية والإنتاج الزراعي.وتسهم التجارة الالكترونية المزدهرة في الصين في السنوات الاخيرة في انتشار هواية تربية الحيوانات الأليفة الغريبة بما في ذلك الثعابين والحشرات والسحالي.وفي نوفمبر، قال مسؤولو الجمارك في تشنجتشو حاضرة مقاطعة خنان بوسط الصين إنهم ضبطوا أكثر من 600 نملة حية في طرد تم شحنه من تركيا.