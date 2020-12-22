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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باكستان تفرض قيودا على القادمين من بريطانيا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:30 ص
قيودا على القادمين
قيودا على القادمين من بريطانيا
وكالات
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فرضت الحكومة الباكستانية قيودا على الركاب القادمين من بريطانيا في ضوء تفاقم وضع كوفيد-19 في الدولة الأوروبية، وفقا لإشعار صادر عن قسم الطيران بمجلس الوزراء الفيدرالي.

وتم اتخاذ القرار في وقت متأخر يوم الإثنين خلال اجتماع رفيع المستوى لمركز القيادة والتشغيل الوطني الذي يقود حملة البلاد ضد الوباء.

ووفقا للإشعار، فإن القيود المؤقتة سُتفرض على جميع المسافرين القادمين من بريطانيا كمحطة أولى وسيظل الحظر ساريا بدءا من الأربعاء حتى 29 ديسمبر.

ومع ذلك، فإن الركاب العابرين الذين لم يغادروا مطارات بريطانيا من وجهات أخرى غير بريطانيا سوف يسمح لهم بالسفر إلى باكستان.

وسيسمح لحاملي جوازات السفر الباكستانية الذين سافروا إلى بريطانيا في زيارة أو بتأشيرات مؤقتة بالعودة إلى الوطن بشرط سلبية اختبار الـ(بي سي آر) في غضون 72 ساعة قبل الرحلة.

وعند الوصول سيتعين على جميع الركاب الخضوع لنفس الاختبار والحجر الصحي الإجباري لمدة سبعة أيام، وفقا للإشعار.

وقال إن جميع الركاب الذين وصلوا من بريطانيا خلال الأيام السبعة الماضية، بما في ذلك أولئك الذين وصلوا في يومي الإثنين والثلاثاء، سيتم اختبارهم أيضا، مضيفا أن الحكومة تراقب باستمرار وضع كوفيد-19 في بريطانيا وستقوم بمراجعة الوضع مرة أخرى في 28 ديسمبر.

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