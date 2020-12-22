الإمارات: الخليج يتطلع لإنهاء أزمة قطر
الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:54 ص
وسام عطيةطباعة
قال وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، إن الأجواء السياسية والاجتماعية في الخليج تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر.
وقال "قرقاش"، في تغريدة على موقع "تويتر": إن "الأجواء السياسية والاجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان التزام الدوحة بأي اتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة".
واختتم قرقاش: "أما المنصات الإعلامية القطرية فتبدو مصممة على تقويض أي إتفاق.. ظاهرة غريبة وصعبة التفسير".
وقال "قرقاش"، في تغريدة على موقع "تويتر": إن "الأجواء السياسية والاجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان التزام الدوحة بأي اتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة".
واختتم قرقاش: "أما المنصات الإعلامية القطرية فتبدو مصممة على تقويض أي إتفاق.. ظاهرة غريبة وصعبة التفسير".