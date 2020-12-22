الإمارات: الخليج يتطلع لإنهاء أزمة قطر

قال وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، إن الأجواء السياسية والاجتماعية في الخليج تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر.وقال "قرقاش"، في تغريدة على موقع "تويتر": إن "الأجواء السياسية والاجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان التزام الدوحة بأي اتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة".واختتم قرقاش: "أما المنصات الإعلامية القطرية فتبدو مصممة على تقويض أي إتفاق.. ظاهرة غريبة وصعبة التفسير".