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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات: الخليج يتطلع لإنهاء أزمة قطر

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:54 ص
أنور قرقاش
أنور قرقاش
وسام عطية
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قال وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، إن الأجواء السياسية والاجتماعية في الخليج تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر.

وقال "قرقاش"، في تغريدة على موقع "تويتر": إن "الأجواء السياسية والاجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان التزام الدوحة بأي اتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة".

واختتم قرقاش: "أما المنصات الإعلامية القطرية فتبدو مصممة على تقويض أي إتفاق.. ظاهرة غريبة وصعبة التفسير".


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