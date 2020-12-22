الخميس.. بطريرك الكاثوليك يترأس قداس عيد الميلاد المجيد وفقا للتقويم الغربى

تستعد الكنيسة الكاثوليكية بمصر؛ للاحتفال بعيد الميلاد المجيد الخميس في 25 ديسمبر الجاري وفقا للتقويم الغربي.ويترأس الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر صلاة قداس عيد الميلاد بكاتدرائية السيدة العذراء بمدينة نصر، وفقَا لإجراءات احترازية مشددة والتي وضعت من قبل الكنيسة الكاثوليكية بمصر.وقالت الكنيسة الكاثوليكية، في بيان في وقت سابق، إنه بخصوص قداس عيد الميلاد، سيتم إقامته في كل الكنائس بنفس الإجراءات الاحترازية، ويمكن إضافة قداس أخر يوم العيد صباحا، بحسب احتياج كل رعية بالتنسيق مع مطران كل إيبارشية، لتقليل أعداد الحاضرين في كل قداس.وشددت الكنيسة الكاثوليكية على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأن لا يتجاوز المشاركين في حضور القداسات 40% من سعة الكنيسة ويكون هناك فاصل بين كل شخص وآخر مسافة متر ونصف المتر من كل الجهات.