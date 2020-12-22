السلالة الجديدة لكورونا تظهر فى تركيا

كشف موقع "تركيا الآن" أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا القاتل، ظهرت في تركيا، ما دفع السلطات التركية لتعليق رحلاتها الجوية مع أربع دول عقب ظهور ذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار الفيروس الذي عصف بجميع المحافظات التركية على مدار العام الجاري.وقال الموقع إن الدول الأربعة هم الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا، وهولندا، والدنمارك وجنوب إفريقيا بسبب سلالة جديدة من فيروس كورونا.وارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في تركيا، 2 مليون و24 ألفًا و601 شخصًا، بينما ارتفعت الوفيات إلى 18 ألفًا و97 حالة وفاة بالوباء.