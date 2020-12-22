نائب أردوغان يتلعثم خلال كلمة مباشرة (فيديو)

هنا لمشاهدة الفيديو من

تداول نشطاء ووسائل إعلام محلية تركية مقطع فيديو يظهر فيه فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان خلال إلقائه كلمة مباشرة، وقد بدى عليه الإعياء خلال الإدلاء بكلمته قبل أن يبدأ بالتلعثم ومن ثم الصمت، ليهرع إليه مساعدوه إلى المنصة لتفقده وفقا لشبكة سي إن إن.وظهر نائب الرئيس التركي خلال الكلمة عقّب على ما حدث بتغريدة على صفحته الرسمية بتويتر، قال فيها إنه شعر بـ"عدم الراحة" خلال الإدلاء بالكلمة بسبب "التعب والارق".يذكر أن الحدث وقع خلال كلمة أوقطاي بمؤتمر القمة الوطنية للأمن السيبراني في العاصمة التركية أنقرة.