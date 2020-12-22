بعد انهيار الاقتصاد.. البنك الدولى يقرض الأسر الفقيرة بتركيا

أعلن صندوق النقد الدولي إقراضه تركيا والمشروعات الصغيرة والأسر الفقيرة، مبلغ 300 مليون دولار، لمنع اقتصادها من الانهيار، وفقا لموقع "العربية".وتشهد تركيا تفشي وباء كورونا، في جميع أنحاء تركيا، وفشل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومتية في مواجهة الفيروس، مما أثر على انهيار الاقتصاد وتدهورت قدرة وصول الشركات إلى التمويل لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبدون الدعم الكافي وفي الوقت المناسب، فإن الشركات القابلة للاستمرار، والتي تعتمد عليها سبل عيش عدد كبير من الأسر الفقيرة والضعيفة، تواجه خطر الإغلاق الدائم - مما يهدد الوظائف ويهدد احتمالات الانتعاش الاقتصادي السريع.وقالت ستيفكا سلافوفا، كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي، "سيذهب التمويل المقدم من البنك الدولي في إطار المشروع إلى الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في تركيا، والتي تعد المصدر الرئيسي للتوظيف للأسر الفقيرة وشبه الفقيرة وتمثل أكثر من 40% من العمالة في قطاع التصنيع".من جهته قال فاكوندو كويفاس، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي: "لقد تأثرت هذه المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر سلبًا بشكل خاص أثناء الأزمة الصحية والاقتصادية المستمرة الناجمة عن كوفيد -19 وتحتاج إلى دعم لمقاومة الأزمة".