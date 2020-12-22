نفوق أكبر دبة باندا عملاقة أسيرة فى العالم

نفقت شينشينج، أكبر دبة باندا عملاقة أسيرة في العالم، في حديقة حيوان في بلدية تشونجتشينج بجنوب غربي الصين يوم 8 ديسمبر الجاري وكان عمرها 38 عاما، وفق ما أعلنت الحديقة اليوم الثلاثاء.وذكرت حديقة حيوان تشونجتشينج أن شينشينج بدأت تظهر عليها أعراض الخمول وفقدان الشهية في يوم 21 أكتوبر الماضي، وتدهورت حالتها سريعا خلال الأيام القليلة التي تلت ذلك وأصيبت بضيق التنفس والسعال وانتفاخ البطن وواجهت صعوبة في التغوط.وقام خبراء من عدة مؤسسات طبية بينها المركز الصيني لحماية وبحوث الباندا العملاقة، ببذل كافة الجهود لإنقاذها لكنها نفقت في النهاية يوم 8 ديسمبر.وأظهرت التحاليل التشريحية والباثولوجية أن الشيخوخة وفشل العديد من الأعضاء أديا إلى اضطرابات في الهضم ونقص في بروتينات الدم في جسم الدبة، وهو ما أفضى إلى عدوى في الجهازين الهضمي والتنفسي تسببت في الوفاة.وُلدت شينشينج في عام 1982 في الحياة البرية في محافظة باوشينج بمقاطعة سيتشوان، حيث اكتشف الراهب الكاثوليكي الفرنسي وعالم الحيوان والنبات أرماند ديفيد هذا النوع من الحيوانات في عام 1869، ويعادل عمر هذه الدبة أكثر من 110 أعوام في البشر.ومع إحضارها إلى حديقة حيوان تشونجتشينج عندما كانت تبلغ من العمر عاما واحدا، صارت شينشينج أما رئيسية لعائلة كبيرة تضم أكثر من 150 من حيوانات الباندا العملاقة بنهاية العام الماضي.وينتشر نسلها في أنحاء الصين وفي دول ومناطق أخرى بينها الولايات المتحدة وكندا واليابان.