بدء بناء أول سفينة ذكية لاستزراع الأسماك فى العالم بالصين

بدأت أعمال بناء سفينة ذكية لاستزراع الأسماك تبلغ حمولتها 100 ألف طن في مدينة تشينغداو بشرقي الصين، وهي الأولى من نوعها في العالم.وقال دونغ شاو قوانج، نائب المدير العام لمجموعة تشينغداو كونسون للتنمية، وهي واحدة من المستثمرين في المشروع، إن سفينة استزراع الأحياء المائية "كونسون رقم 1" التي يبلغ طولها 249.9 متر وعرضها 45 مترا مع وصول إزاحتها إلى 130 ألف طن وسرعتها المصممة إلى 10 عقدًا، يمكنها التحرك لتجنب الأعاصير والمد الأحمر وأنواع أخرى من الطقس القاسي والكوارث، والقيام بعمليات استزراع للأحياء المائية في المياه الدولية.وأضاف أن السفينة مزودة بنظام لتبديل المياه وجهاز لادخال المياه العميقة، ما سيساعد الأسماك على النمو وتحسين جودة التربية.وقال دونج انه يتوقع أن يتم تسليم السفينة في مارس عام 2022.ومن جانبه، قال وانج شياو هو، رئيس الأكاديمية الصينية لعلوم الاستزراع المائي، ان علماء صينيين طرحوا فكرة سفن استزراع الأسماك خلال ثمانينات القرن العشرين تقريبا من أجل حل مشاكل نقص الموارد السمكية وتدهور بيئة التربية.ومنذ عام 2019، بدأت المجموعة اجراء بحوث مع كبرى شركات بناء السفن الصينية ومعاهد البحوث حول مشروع لبناء سفن حمولتها 100 ألف طن لاستزراع الأسماك.وذكرت الشركة أنها ستتعاون مع الشركاء في بناء 50 سفينة من هذا النوع يصل اجمالي حمولتها الى أكثر من خمسة ملايين طن، لتشكيل سلسلة صناعية لاستزراع الأحياء المائية في البحر العميق، ما ينتج أكثر من 200 ألف طن من الأسماك عالية الجودة سنويا مع وصول القيمة الى أكثر من 11 مليار يوان (حوالي 1.68 مليار دولار أمريكي).