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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقاطعة صينية تعلن إصابة شخص بفيروس «H5N6»

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:58 ص
إصابة شخص انفلونزا
إصابة شخص انفلونزا الطيور
وكالات
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أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إصابة شخص بفيروس انفلونزا الطيور (H5N6)، في مقاطعة هونان وسط الصين.

وأكد مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالمقاطعة، اليوم الثلاثاء، أن ذلك الشخص أصيب بالفيروس في سوق للدواجن الحية في محافظة نينغيوان في مدينة يونغتشو وثبتت إصابته يوم السبت.

يتلقى المريض العلاج حاليًا في وحدة العناية المركزة بمستشفى في محافظة نينغيوان وحالته مستقرة، ولكن لا يزال يتعذر فصل جهاز التنفس الصناعي عنه.

وتم تعليق تجارة الدواجن الحية في جميع أسواق المزارعين في المحافظة منذ يوم الأحد، واكتملت أعمال التطهير، كما تمت متابعة جميع المخالطين للمريض.

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