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أيام زمان

لماذا رفضت أم كلثوم كأس الخمر فى منزل أحمد شوقى؟

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:53 ص
أم كلثوم
أم كلثوم
وائل توفيق
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قبلت الفنانة أم كلثوم دعوة تلقتها من أمير الشعراء أحمد شوقي لحضور حفل سهر أقامه في منزله عام 1930، حسبما نشرت جريدة "أخبار اليوم" آنذاك.

وفي أثناء الحفل تحرك أمير الشعراء أحمد شوقي من مقعده ناحية كوكب الشرق أم كلثوم، ليعطيها كأسًا من الخمر، لكنها اعتذرت عن قبوله منه، لأنها اعتادت على عدم شرب الخمور طوال حياتها.

تعجب "شوقي" وقتها، من تصرف كوكب الشرق أم كلثوم، ليقرر كتابة قصيدة بخصوص هذا الموقف وسماها: "كؤوس الطلا"، ووضع القصيدة في ظرف مغلق، وتوجه إلى منزلها بنفسه ليسلمها لأم كلثوم التي اعتقدت بأن الظرف به مكافأة خاصة بسبب غنائها في الحفل لترفض استلامه.

ألح عليها أمير الشعراء كي تفتح الظرف، ففتحته أم كلثوم ووجدت فيه القصيدة التي كتبها بعد أن رفضت شرب كأس الخمر الذي قدمه لها في الحفل.

وبقيت هذه القصيدة مكانها داخل المظروف منذ عام 1930 حتى 1950 بعد رحيل أمير الشعراء، وقام رياض السنباطي بتلحين هذه القصيدة التي قامت كوكب الشرق بغنائها في يونيو من العام نفسه.

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