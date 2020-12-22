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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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أيام زمان

أبرزهم نجاح الموجى.. فنانون رفضوا العمل مع عادل إمام

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:37 ص
عادل إمام
عادل إمام
ايهاب مصطفى- وائل توفيق
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الكثير من النجوم يتمنى الوقوف أمام فنان بحجم عادل إمام، وهو صاحب التاريخ الطويل والمشرف في السينما المصرية، وعلى الجانب المقابل هناك نجوم كثر سنحت لهم الفرصة للوقوف أمام الزعيم ورفضوا، وذكروا أسباب هذا الرفض، كما سيأتي في التقرير التالي:

الفنان محيي إسماعيل

أكد الفنان محيي إسماعيل أنه عرض عليه مسلسل "عفاريت عدلى علام" الذى قدمه الزعيم عادل إمام، ليقوم بدور فيه ولكنه رفض بسبب عدم استجابة الشرط الذى طلبه وهو مكالمة الزعيم له، على الرغم من أنه أعجب بالدور وإرسال السيناريست يوسف معاطى له 15 حلقة، كما ذكر في أحد اللقاءات التلفزيونية.

نجاح الموجي

قال نجاح الموجي، في حوار مع جريدة "روز اليوسف"، إنه لم يستطع تحقيق نجاح عادل إمام، لأنه لم يكتب له مسرحيات جيدة، وقال: "تنقصني مسرحية جيدة، بعدها أصبح مثل عادل إمام وأعتقد أنه سوف يسعد بذلك جدًا ولو سألت عادل إمام لقال لك إن نجاح الموجي تنقصه مسرحية جيدة ليصلح مثلي".

وأكد أن الفنان عادل إمام يقتنع بموهبته، خاصة بعد تعاونهما في فيلم "الحريف"، ورشحه لفيلم "سلام يا صاحبي"، لكن "الموجي" رفض بعدما حدثت تعديلات على السيناريو بناء على اقتراحات من عادل إمام، وتقلص الدور، وبعد اعتذار نجاح الموجي غضب عادل إمام.

كريم عبد العزيز

برغم عمل كريم عبد العزيز مع الفنان الكبير عادل إمام في فيلم المشبوه وكان وقتها طفلا صغيرًا، إلا أن كريم رفض تكرار التجربة بعد ذلك، ورفض أدوار كثيرة عرضت عليه للعمل مع الزعيم.

عبد العزيز برر سبب رفضه كما قال للصحف إن العديد من النجوم الذين شاركوا الزعيم في أعمال لنوع من الإهانة سواء بالضرب أو إفيهات كوميدية تهز صورة الفنانين.

طلعت زكريا

بعد أن عمل طلعت زكريا مع الزعيم في فيلمي التجربة الدانمركية وعمارة يعقوبيان عمل معه في مسلسل "العراف"، بعدها اتخذ طلعت زكريا قرارًا بعدم العمل مع عادل إمام مرة أخرى،

وقال زكريا حينها إن "الوقوف أمام عادل إمام شرف لأي ممثل"، واعتبر أنه نال هذا الشرف أكثر من مرة، وبالتالي شعر أن عليه التوقف والتركيز على أعماله الخاصة، حيث يقدم عادل إمام أعمالا من بطولته المطلقة، لذا فضّل زكريا التركيز على أعمال خاصة به.

وأشار إلى أن الزعيم وضع اسم زكريا الثالث على شارة مسلسل "العراف" ليحل بعده وبعد حسين فهمي، إلا أن مساحة الدور المعطى به في العمل لم تعجبه ولم يستطع أن يبرز كافة إمكانياته الفنية فيها، حسب تعبيره، وهذا الأمر دفع زكريا إلى اتخاذ قرار بالتوقف عن المشاركة في أعمال عادل إمام.

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