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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

869 إصابة جديدة بكورونا فى كوريا الجنوبية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:18 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
وكالات
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أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء تسجيل 869 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 51 ألفا و460 إصابة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن السلطات الصحية.

كما سجلت البلاد 24 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 722 وفاة.

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