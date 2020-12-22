اليوم.. النقض تنظر أولى جلسات الحكم على إعادة انتخابات الشيوخ بالقليوبية

تنظر محكمة النقض اليوم الثلاثاء الطعن المقدم من محمد بدوي هاني مرشح مجلس الشيوخ الذي يطالب بإعادة إنتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية بعد أن أحالت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم منه و4 مرشحين آخرين مستقلين بالقليوبية لمحكمة النقض إثر طعنهم على قرار الهيئة العليا للانتخابات بإعلان إنتخابات مجلش الشيوخ للمقاعد الفردية والتي أجريت في شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين بعد إعلانها نتيجة انتخابات الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ بفوز 5 مرشحين من حزب مستقبل وطن وحددت المحكمة اليوم للنظر والحكم في الطعون.وكان محمد بدوي هاني أحد المرشحين الذين تقدموا بطعن على نتيجة الانتخابات قد أكد أنه تقدم بطعن ضد وزير العدل ووزير الداخلية ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفتهم يطالبهم فيه بوقف اعتماد نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ لسنة 2020 وإعادتها مجددًا، وفقًا لصحيح القانون.وأضاف هاني أنه أورد بالطعن الذي قدمه وحمل رقم 64401 لسنة 66 شق عاجل حيثيات كثيرة منها أنه أثناء التقدم لإجراء الكشف الطبي بمستشفى طوخ يوم 87 2020 لم يتمكن من الكشف بعد أن أبلغهم مدير المستشفى بعدم وصول تعليمات بالكشف على المرشحين وبعد أن عاودوا في اليوم التالي إلى المستشفى في تمام الساعة الثامنة صباحا آخرهم مدير المستشفى لإجراء الكشف الطبي على الأعضاء المتقدمين من حزب مستقبل وطن أولًا رغم حضور الطاعن واخرين قبلهم بوقت كاف.أضاف "بدوي"، أيضًا بالطعن أن المرشحين أرقام من 1 إلى 6 قاموا بعمل قائمة داخلية مع بعضهم البعض بالمخالفة للقانون في حين أنهم مرشحون "فردي".أشار "هاني" في طعنه إلى أنه أثناء القيام بالتقديم للجنة تلقي طلبات الترشيح بمحكمة بنها الإبتدائية ذهب الطاعن وآخرين في الساعة التاسعة بأوراق الترشح كاملة ولم يسمح لهم بالدخول إلى لجنة تلقي الطلبات إلا بعد دخول أعضاء حزب مستقبل وطن الستة لكي يأخذوا أرقام من 1 إلى 6 في الكشف وبعد ذلك فتح الباب لباقي المرشحين.وأضاف هاني أن الطعن الذي تقدم به جاء به أيضًا أنه تم استخدام المال السياسي، مشيرًا إلى أنه أرفق اسطوانة بها فيديوهات تؤكد ذلك.أضاف أنه أورد بالطعن أن المستشار رئيس الهيئة العليا للانتخابات بالقليوبية أعلن أن إجمالي عدد الأصوات التي خرجت للتصويت بالانتخابات بلغت نحو 323420 وعدد الأصوات الباطلة 46849 صوتا وعدد الأصوات الصحيحة 276571 صوتا وعدد أصوات القائمة 230374.كما أعلن الأصوات الباطلة 46197 صوتا والإجمالي 276571 صوتا ما يدل على أن الأصوات الفردي والقائمة الصحيحة 276571 صوتا صحيحا وهذا يدل على أن جميع مرشحي الفردي لم يحصل أحد منهم على 50% من الأصوات + 1 وأرفق المرشح فيديو يؤكد ذلك.