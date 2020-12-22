شهادة نجيب محفوظ فى سناء جميل: «محدش يقدر يكمل بعدها»

قامت النجمة الكبيرة الراحلة سناء جميل بالقيام بدور "نفيسة" في فيلم "بداية ونهاية" تأليف نجيب محفوظ وإخراج صلاح أبوسيف، وتم تكريمها عن الدور في مهرجان القاهرة السينمائي في الاحتفال بمئوية السينما المصرية.وخرج نجيب محفوظ في أحد اللقاءات التلفزيونية ليقول: "لن يستطيع أحد تقديم دور نفيسة بعد سناء جميل"، ففرحت النجمة الكبيرة وقالت عن هذا الأمر: "سعدت كثيرا بمقولة نجيب محفوظ، واعتبرت ما قاله شهادة عمري ووسام عظيم لما بقي لي في هذه الحياة".وتكمل جميل: "كنت أتمنى أن اقدم الكثير من أعمال نجيب محفوظ لأنني كنت أشعر بأن الأديب الكبير يتمتع بالمصرية التي يتشبع بها كلية في تأمله للحارة والواقع المصري والأزقة والشوارع وغيرها"، وذلك حسبما ذكرت سناء جميل في حوار لها مع أخبار اليوم عام 1996.