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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نيوزلندا: قاتل السائحة البريطانية يخسر محاولة قضائية لعدم الكشف عن اسمه

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 04:38 ص
السائحة البريطانية
السائحة البريطانية
وكالات
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قضت المحكمة العليا النيوزلندية، اليوم الثلاثاء، بأن الرجل المدان بقتل سائحة بريطانية في البلاد، خسر محاولته الحفاظ على سرية اسمه.

وأدين جيسي كيمبسون، 28 عاما، في فبراير بقتل جريس ميلان في عام 2018.

وتم حجب اسمه لحماية حقه في محاكمة عادلة، حيث كان يواجه محاكمتين منفصلتين لارتكاب جرائم ضد نساء أخريات، وفقا لحكم المحكمة.

وصدر بحقه حكم بالسجن مدى الحياة مع قضاء مدة لا تقل عن 17 عاما بدون إفراج مشروط بتهمة القتل.

وتم الكشف في أكتوبر عن أن إدانة كيمبسون بالاعتداء والتهديد بالقتل والانتهاك الجنسي بحق شريكة سابقة له.

وفي نوفمبر، أُدين باغتصاب امرأة التقى بها على تطبيق المواعدة "تيندر".

وقام بالطعن على الإدانتين أمام محكمة الاستئناف، وسعى للحصول على إذن لاستئناف إدانته بالقتل والعقوبة أمام المحكمة العليا.

وقالت عائلة ميلان في بيان لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إنهم "لا يفكرون فيه ولا ينطقون باسمه"..

وقالوا إن "استخدام اسمه يظهر أننا نهتم به ونمنحه الشهرة التي يسعى إليها".

وأضافت العائلة: "بدلا من ذلك نختار التحدث باسم جريس".

وخلال المحاكمة في تهمة القتل التي تعود لعام 2019، نفى كيمبسون التهمة وادعى دفاعه أن وفاة ميلان جاءت نتيجة حادث أثناء لقاء جنسي بالتراضي.

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