صدر حديثًا.. الروح بين الخيال والفلسفة والعلم للنرويجى أولى مارتن هويستاد

صدر حديثًا عن دار نشر الترجمان كتاب "الروح - بين الخيال والفلسفة والعلم" للأكاديمي النرويجي أولي مارتن هويستاد، ترجمه إلى العربية الكاتب الصحفي والروائي أيمن شرف، يستعرض الكتاب التاريخَ الثقافي الذي تُشكِّل فيه الروح جوهرَ تصور الإنسان عن نفسه عبر العصور.في إيجاز يعرض الكتاب التداخل والتأثير بين الحضارات القديمة والحديثة من خلال إجابات المفكرين والفلاسفة والمنظرين والأدباء وعلماء النفس واللاهوتيين والصوفيين من الديانات المختلفة في محاولة الإجابة عن أسئلة من نوعية: هل الروح مادة أم فكرة.. عقل أم شعور.. شكل أم مضمون.. فرضية أم واقع؟ هل هي فردية خالصة أم أنها تتجاوز الفرد؟ هل هي كلية أم مركبة.. موحدة العناصر أم متابينة؟ هل هي ليست "شيئًا" على الإطلاق.. مجرد خيال.. أو بِنيةٌ مصطنعةٌ؟ هل هي مصطلح مجرد أم مفهوم؟ هل هي بنية قديمة جدًا يتم تفكيكها وإعادة بنائها باستمرار - ربما لأنها بنية ضرورية؟ هل هي مُعطى فطري أم أنها مكتسبة من التنشئة والتعليم؟وتعد هذه الدراسة نادرة في تقديم تلك الرؤى في إطار نقدي، يوضح تفاعل الفلسفات معًا، وتطورها من بعضها ونقضها لبعضها البعض في إطار علمي للدراسات الثقافية البينية، وتلقي الضوء –في الوقت نفسه- على عمق الإشكاليات التي يعيشها الإنسان المعاصر في ظل امتناعه في كثير من الحالات عن محاولة فهم نفسه وفهم تصوراته وإعادة النظر في مسلماته عن ذاته وعن العالم، ما يجعل الفرد “ضحيةً” سهلةً للأفكار “المعولمة” المسيَّدة على نطاق عالمي.حظي الكتاب باهتمام عالمي فترجم إلى عدة لغات من بينها: اللغات الألمانية والدنماركية والروسية والهولندية والصربية والسويدية، بسبب تميز موضوعه وموسوعيته في استعراض مفهوم رئيسي في جميع الثقافات الإنسانية، وما يعكسه من تصور الإنسان عن نفسه وعن العالم وعن تطور هذا التصور.ومؤلف الكتاب "أولي مارتن هويستاد" أستاذ متفرغ للدراسات الثقافية البينية في جامعة كوليج جنوب النرويج، من مواليد 1947، عمل أستاذًا بجامعة أودينس [University of Odense] بالدنمارك، وحاصل على الدكتوراه في الأدب الاسكندنافي، وشارك في تأليف أول مقدمة اسكندنافية للدراسات الثقافية "دراسات ثقافية جديدة" 2008، وصدر له عام 2003 كتاب "التاريخ الثقافي للقلب" الذي ترجم إلى أكثر من 10 لغات، ليصبح واحدًا من أكثر الكتب النرويجية الفكرية ترجمة إلى لغات أخرى.