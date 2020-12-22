أكثر من 18 مليون إصابة بكورونا فى الولايات المتحدة

تجاوز عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا في الولايات المتحدة منذ بدء تفشّي الجائحة عتبة الـ18 مليون شخص، توفي منهم أكثر من 319 ألفًا، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز الإثنين.وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعًا في تتبّع جائحة كوفيد-19 أنّ الولايات المتحدة، البلد الأول في العالم على صعيد أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس، سجّل لغاية مساء الإثنين 18.006.061 إصابة بكوفيد-19 من بينها 319،190 حالة وفاة.تُراقب السلطات الأمريكية "بعناية شديدة" السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي تنتشر في المملكة المتحدة لكنها لا تخطط لفرض حظر على السفر إلى هذا البلد في الوقت الحالي، بحسب ما أعلن الأحد مسئولون رفيعون في قطاع الصحة.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال منصف السلاوي كبير مستشاري برنامج التطعيم الحكومي إنّ المسؤولين الأمريكيين "لا يعرفون بعد" ما إذا كانت هذه السلالة الجديدة من الفيروس موجودة في الولايات المتحدة.وأضاف: "نحن بالطبع ندرس هذا الأمر بعناية شديدة"، مؤكّدًا أنّه في الوقت الحاليّ لا يبدو أنّ هناك أيّ سلالة من الفيروس تُقاوم اللقاحات المتاحة.وتابع السلاوي: "أعتقد أنّ هذه السلالة المحدّدة في المملكة المتحدة، من غير المرجّح أن تُفلِت" من الاستجابة المناعيّة التي يوفّرها اللقاح.