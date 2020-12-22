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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

الشرطة البرازيلية تحقق فى مزاعم بالعنصرية ضد لاعب فلامنجو

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:52 ص
جيرسون
جيرسون
وكالات
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فتحت الشرطة البرازيلية تحقيقا بخصوص اتهامات من جيرسون لاعب وسط فلامنجو بالتعرض لإهانة عنصرية من لاعب كولومبي من فريق باهيا خلال مباراة بالدوري المحلي لكرة القدم.

وقالت شرطة ريو في بيان إنه سيتم عقد جلسة استماع إلى اللاعب وآخرين من المشاركين في الواقعة "في محاولة لتوضيح الحقائق".

ويأتي قرار الشرطة بعد يوم واحد من اتهام جيرسون ضد منافسه خوان راميريز بأنه قال له "اغلق فمك أيها الأسود" خلال مباراة انتهت بفوز فلامنجو 4-3 على استاد ماراكانا.

واستبعد باهيا لاعبه راميريز من تشكيلة الفريق الأول وأقال المدرب مانو مينيزيس الذي تورط في الشجار خلال مباراة انتهت بالخسارة الخامسة على التوالي.

وتأتي الواقعة في ريو بعد أقل من أسبوعين من خروج فريق إسطنبول باشاك شهر التركي من الملعب خلال مواجهة باريس سان جيرمان احتجاجا على عبارة عنصرية من الحكم الرابع. وفتح الاتحاد الأوروبي (اليويفا) تحقيقا في الواقعة واستكمل المواجهة في اليوم التالي بحكام جدد.

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