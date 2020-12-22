سارة حازم: قصة الطفلة مريم «الدراويشية» غير حقيقية
الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 02:32 ص
قالت الإعلامية سارة حازم، إن قصة الطفلة مريم ابنة الإسماعيلية، مريضة السرطان، والتي عُرفت عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بـ"الدراويشية"، غير حقيقية، مشيرة إلى أن الصورة المنتشرة لها تخص فتاة إيرانية وليست مصرية كما أدعى أحد الحسابات الوهمية.
وتابعت حازم قائلًة: "وقت ما أعلنت القصة للجميع تواصلت مع الكابتن علاء وحيد، المتحدث الإعلامى للنادي الإسماعيلي لمعرفة حقيقة موضوع البنت، وأكد حينها إنه تواصل مع والدة الطفلة مريم بشكل شخصي عبر حساب يحمل اسم منى عادل، ولم تطلب الوالدة حينها منهم أي شئ، سوى الدعاء للطفلة مريم، وفوز فريق الإسماعيلي على النادي المصري، إلا أن الفريق حينها خسر، فخرج يعتذر للطفلة على الخسارة".
وأضافت: "لما عرفنا إن صورة مريم ليست حقيقية، تواصلنا مع الكابتن علاء وحيد مرة أخرى، وقال إن الصورة وصلت ليهم عن طريق صفحة من صفحات مشجعي النادي باسم (تيك تيك)، والنادي تواصل بالفعل مع والدة الطفلة، وقالت إنها مش عايزة حاجة غير دعوة لمريم، ولما طلبوا صورة سيلفي رفضت، متحججة بمرض البنت ووقت العملية، ولما الكابتن سرش على جوجل بصورة مريم لم يجد أي صورة مشابهة، فتعامل مع الموضوع على إنه حقيقة، كابتن علاء وحيد، أيضًا سرش على اسم للمستشفى التي يتم فيها العلاج بهولندا، فكان الموضوع كله بالنسبة ليه حقيقي، حتى اكتشف الحقيقة أحد مشجعي النادي الإسماعيلي، واذي تبين له إٔن الصورة خاصة بطفلة إيرانية وتواصل مع كابتن علاء وأخبره بالحقيقة".
وتابعت حازم قائلًة: "وقت ما أعلنت القصة للجميع تواصلت مع الكابتن علاء وحيد، المتحدث الإعلامى للنادي الإسماعيلي لمعرفة حقيقة موضوع البنت، وأكد حينها إنه تواصل مع والدة الطفلة مريم بشكل شخصي عبر حساب يحمل اسم منى عادل، ولم تطلب الوالدة حينها منهم أي شئ، سوى الدعاء للطفلة مريم، وفوز فريق الإسماعيلي على النادي المصري، إلا أن الفريق حينها خسر، فخرج يعتذر للطفلة على الخسارة".
وأضافت: "لما عرفنا إن صورة مريم ليست حقيقية، تواصلنا مع الكابتن علاء وحيد مرة أخرى، وقال إن الصورة وصلت ليهم عن طريق صفحة من صفحات مشجعي النادي باسم (تيك تيك)، والنادي تواصل بالفعل مع والدة الطفلة، وقالت إنها مش عايزة حاجة غير دعوة لمريم، ولما طلبوا صورة سيلفي رفضت، متحججة بمرض البنت ووقت العملية، ولما الكابتن سرش على جوجل بصورة مريم لم يجد أي صورة مشابهة، فتعامل مع الموضوع على إنه حقيقة، كابتن علاء وحيد، أيضًا سرش على اسم للمستشفى التي يتم فيها العلاج بهولندا، فكان الموضوع كله بالنسبة ليه حقيقي، حتى اكتشف الحقيقة أحد مشجعي النادي الإسماعيلي، واذي تبين له إٔن الصورة خاصة بطفلة إيرانية وتواصل مع كابتن علاء وأخبره بالحقيقة".