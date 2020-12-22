سارة حازم: قصة الطفلة مريم «الدراويشية» غير حقيقية

قالت الإعلامية سارة حازم، إن قصة الطفلة مريم ابنة الإسماعيلية، مريضة السرطان، والتي عُرفت عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بـ"الدراويشية"، غير حقيقية، مشيرة إلى أن الصورة المنتشرة لها تخص فتاة إيرانية وليست مصرية كما أدعى أحد الحسابات الوهمية.وتابعت حازم قائلًة: "وقت ما أعلنت القصة للجميع تواصلت مع الكابتن علاء وحيد، المتحدث الإعلامى للنادي الإسماعيلي لمعرفة حقيقة موضوع البنت، وأكد حينها إنه تواصل مع والدة الطفلة مريم بشكل شخصي عبر حساب يحمل اسم منى عادل، ولم تطلب الوالدة حينها منهم أي شئ، سوى الدعاء للطفلة مريم، وفوز فريق الإسماعيلي على النادي المصري، إلا أن الفريق حينها خسر، فخرج يعتذر للطفلة على الخسارة".وأضافت: "لما عرفنا إن صورة مريم ليست حقيقية، تواصلنا مع الكابتن علاء وحيد مرة أخرى، وقال إن الصورة وصلت ليهم عن طريق صفحة من صفحات مشجعي النادي باسم (تيك تيك)، والنادي تواصل بالفعل مع والدة الطفلة، وقالت إنها مش عايزة حاجة غير دعوة لمريم، ولما طلبوا صورة سيلفي رفضت، متحججة بمرض البنت ووقت العملية، ولما الكابتن سرش على جوجل بصورة مريم لم يجد أي صورة مشابهة، فتعامل مع الموضوع على إنه حقيقة، كابتن علاء وحيد، أيضًا سرش على اسم للمستشفى التي يتم فيها العلاج بهولندا، فكان الموضوع كله بالنسبة ليه حقيقي، حتى اكتشف الحقيقة أحد مشجعي النادي الإسماعيلي، واذي تبين له إٔن الصورة خاصة بطفلة إيرانية وتواصل مع كابتن علاء وأخبره بالحقيقة".