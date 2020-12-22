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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

ضبط 10 آلاف طن زيوت سيارات مغشوشة داخل مصنع غير مرخص بالقليوبية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:28 ص
مخزن زيوت
مخزن زيوت
كتب صلاح حسنى
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تمكنت مباحث شرطة التموين بالقليوبية من ضبط 10آلاف طن زيوت محركات سيارات مغشوشة بمصنع غير مرخص بقليوب يقوم بتعبئة تلك الزيوت وتقليد وتزوير العلامات التجارية الكبرى للشركات العالمية وتم التحفظ علي المضبوطات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث وشرطة التموين بالمديرية مفادها وجود مصنع دون ترخيص بناحية بلقس بقليوب لإنتاج وتعبئة وتصنيع زيوت المحركات المغشوشة والمقلدة والغير مطابقه للمواصفات القياسية المصرية ويقوم بتقليد وتزوير العلامات التجارية لكبرى الشركات العالمية ( توتال total – موبيل mobil ) بالإضافة الى الشركات المصرية والمحلية المنتجة في ذات المجال خلافا للحقيقة، ووضعها على المنتج النهائي له تمهيدا لطرحه بالأسواق العامة.

عقب تقنين الإجراءات تم مداهمة المصنع المشار إليه وتم ضبط معدات الانتاج والمواد الخام بإجمالي مضبوطات 10.000 طن زيت محركات وزيت كهرباء وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

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