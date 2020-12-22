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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الأونروا تعلن عدم مقدرتها على دفع رواتب ديسمبر

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:28 ص
الأونروا
الأونروا
وكالات
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كشفت وكالة جوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، مساء الإثنين، عدم مقدرتها على دفع رواتب موظفيها شهر ديسمبر،في كافة مناطق تقديم خدماتها.

ووجه المفوض العام لوكالة جوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني، رسالة إلى موظفي الوكالة الأممية حول رواتبهم شهر ديسمبر 2020.

وقال لازاريني في رسالته:"ما زلنا نحتاج حوالي 18 مليون دولار لدفع رواتب شهر كانون الأول بالكامل"، مؤكدا أنه سيتم الالتزام بدفع الرواتب في الوقت المحدد.

وأضاف مفوض الأونروا،أن الوكالة الأممية لم تدخر جهدا في البحث عن مصادر تمويل في الكثير من البلدان، من بينها دول خليجية،مشيرًا إلى أنه أطلع الإدارة المركزية للوكالة بكامل التحركات.

وتابع:" تلقينا ما يقرب من 31 مليون دولار من التمويل الإضافي، مكننا هذا التمويل من تغطية صافي رواتب الموظفين لشهر الماضي، وإن كان ذلك بتأخير بسيط".

وقال:" أبقينا جميع العيادات مفتوحة وواصل أكثر من نصف مليون طالب وطالبة تعليمهم إما عن بعد أو في مدارسهم،كما واصلنا جهودنا لاحتواء الوباء في مخيمات اللاجئين وبذلنا قصارى جهدنا لحماية الفئات الأشد عرضة للمخاطر".

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