حظر تجول وإغلاق المطاعم.. إجراءات المغرب للتصدى لكورونا

قررت الحكومة المغربية فرض حظر تجول ليلي على الصعيد الوطني لمدة ثلاثة أسابيع ابتداء من مساء الأربعاء، مع تشديد الإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء كوفيد-19، بحسب ما أفادت في بيان ليل الإثنين.ويستمر حظر التجول من التاسعة ليلا إلى السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة بحسب البيان، الذي أعلن أيضا منع الحفلات والتجمعات العامة والخاصة وإغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر ابتداء من الثامنة مساء.وسيتم إغلاق المطاعم كليا لثلاثة أسابيع في القطبين الاقتصاديين الدار البيضاء وطنجة، وكذلك في مراكش وأكادير العاصمتين السياحيتين للمملكة، علما بأن قطاع السياحة الحيوي للاقتصاد المغربي تضرر كثيرا من الأزمة الصحية.وتشهد المطاعم والملاهي الليلية عادة نشاطا مكثفا احتفالا برأس السنة الميلادية، خصوصا في المدن السياحية.تأتي هذه الإجراءات الاحترازية "بناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة تعزيز إجراءات حالة الطوارئ الصحية"، بحسب ما أوضح البيان الذي بثته وكالة الأنباء المغربية، علما بأن السلطات تفرض قيودا على التنقل من وإلى عدة مدن منذ الصيف الماضي.واشتدت وطأة الوباء في المغرب خلال الأشهر الأخيرة بمعدل إصابات يومي تجاوز ألفين في الأيام الأخيرة، في ظل تراجع عدد الاختبارات اليومية للكشف عن الفيروس بحسب وسائل إعلام محلية.وفاق مجموع المصابين 418 ألفا، توفي منهم 7 آلاف وتماثل أكثر من 380 الفا للشفاء، بحسب آخر حصيلة رسمية.ويأمل المغرب إطلاق حملة للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد بحلول نهاية العام، تطمح لاستهداف أكثر من 20 مليون شخص في غضون ثلاثة أشهر، بحسب ما قال وزير الصحة خالد آيت الطالب لوكالة فرانس برس مطلع كانون الأولديسمبر. بيد أن السلطات لم تعلن بعد موعدا لبدء الحملة.ومدد المغرب العمل بحالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ آذارمارس، شهرا آخر حتى 10 يناير، بينما يظل السفر الى المملكة ومنها مشروطا بحيازة فحص سلبي للفيروس.