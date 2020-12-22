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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

طهران تؤكد: روسيا شريك استراتيجى

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:45 ص
بيجن زنغنه
بيجن زنغنه
وكالات
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أكد وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه أن روسيا شريك استراتيجي لبلاده، وأن وجهات نظر البلدين متقاربة في إطار اتفاق "أوبك +"، مشيرًا إلى اهتمام بلاده باستثمارات شركات النفط الروسية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الطاقة الروسية أن وزير الطاقة نيقولاي شولغينوف سيلتقي اليوم الاثنين مع الوزير الإيراني الذي وصل إلى موسكو أمس الأحد.

ووفقا لوكالة Shana الإيرانية، سيتم خلال المشاورات في موسكو، بحث آخر التغيرات والتطورات في سوق النفط.

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