قضاء كوسوفو يقر بعدم قانونية تصويت البرلمان على الحكومة

قضت أعلى محكمة في كوسوفو، بعدم قانونية تصويت البرلمان في يونيو على الحكومة الجديدة، مما يقود البلاد نحو إجراء انتخابات مبكرة.وقالت محكمة كوسوفو الدستورية إن انتخاب حكومة رئيس الوزراء عبد الله هوتي في يونيو لا "يتوافق مع الفقرة الثالثة من المادة 95" في الدستور.وطلبت المحكمة من رئيس البلاد تحديد موعد لانتخابات جديدة.