السعودية تحذر من الشائعات: لم يتم رصد كورونا المتحور

نفت وزارة الصحة السعودية، ما يتم تداوله حول تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المتحور في المملكة.وقالت الوزارة: "لم يتم رصده بالمملكة حتى الآن، والدراسات مستمرة لفحص التسلسل الجيني للفيروس".ودعت إلى التواصل مع وزارة الصحة لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.وقال وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، إن فيروس كورونا المتحور تحت الدراسة ونتابع تطوراته باهتمام بالغ.وأضاف الوزير في تصريحات له، الإثنين، أن القيادة حرصت على منع السفر حتى فهم طبيعة الفيروس، مشيرا إلى أن سرعة انتشار الفيروس تحت الدراسة حاليا.وأضاف أن فيروس كورونا المتحور ليس أسوأ من (كوفيد-19) وحسب الدراسة الأولية اللقاح فعال.