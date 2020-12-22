527 وفاة و25019 إصابة جديدة بكورونا فى البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 527 وفاة و25019 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الوزارة - في بياناتها اليومية مساء الإثنين - أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 187291، فيما إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 1263619.