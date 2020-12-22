تراجع أسعار النفط فى ختام تعاملات الإثنين

أنهت اسعار التعاقدات الآجلة للنفط تعاملات، الإثنين، على تراجع حاد في ظل ارتفاع قيمة الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وتصاعد المخاوف من الارتفاع السريع لأعداد المصابين مما يعتقد أنها سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 27.1 دولار أي بنسبة 6.2% إلى 97.47 دولار للبرميل تسليم فبراير المقبل.وكان تراجع السعر اليوم الأكبر خلال جلسة واحدة منذ ستة أشهر.كما تراجع سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال في أوروبا بمقدار 40.1 دولار أي بنسبة 7.2% إلى 86.50 دولار للبرميل تسليم مارس المقبل.وعلى صعيد الجائحة، قررت بريطانيا فرض إجرءات إغلاق مشددة بسبب سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا المستجد. كما قرر العديد من دول أوروبا حظر استقبال رحلات الطيران من بريطانيا.ومن المنتظر أن يضطر أكثر من 16 مليون بريطاني إلى البقاء في منازلهم بعض فرض إغلاقث تام في لندن وجنوب شرق إنجلترا.ويعتقد أن السلالة الجديدة اسرع انتشارا من السلالة الأصلية لفيروس كورونا المستجد بنسبة 70% تقريبا وتم رصدها في الدنمارك وهولندا وأستراليا إلى جانب بريطانيا.