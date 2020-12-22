مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين
الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:21 ص
وكالاتطباعة
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الإثنين.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 37.40 نقطة، أو 0.12%، ليصل إلى 30216.45 نقطة.
وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 14.49 نقطة، أو 0.39%، ليصل إلى 3694.92 نقطة.
وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 47.92 نقطة، أو 0.38%، ليصل إلى 12690.26 نقطة.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 37.40 نقطة، أو 0.12%، ليصل إلى 30216.45 نقطة.
وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 14.49 نقطة، أو 0.39%، ليصل إلى 3694.92 نقطة.
وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 47.92 نقطة، أو 0.38%، ليصل إلى 12690.26 نقطة.