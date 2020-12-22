لوكاشينكو يبدأ إجراءات جنائية فى محاولة لإسكات المنتقدين

بدأ الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إجراءات جنائية ضد زعماء حركة الديمقراطية المعارضة التي تطالبه بالاستقالة.وقال مكتب المدعي العام في بيان لها، إنه يتم التحقيق في انشطة قادة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا وأولجا كوفالكوفا ومكسيم زناك وماريا كوليسنيكوفا وسيرجي ديليفسكي وآخرين بتهمة تشكيل وإدارة "رابطة متطرفة".وأشار إلى أن هؤلاء القادة دبروا "مؤامرة" بهدف الاستيلاء على السلطة بانقلاب.وتعتبر الإجراءات الجنائية على نطاق واسع خطوة ذات دوافع سياسية من جانب لوكاشينكو لإسكات خصومه.يذكر أن زعيمة المعارضة كوليسنيكوفا (38 عاما) محتجزة بالفعل. وشكل الآخرون الذين وردت أسماؤهم مجلس تنسيق بعد الانتخابات الرئاسية في 9 أغسطس، والتي اعتبرت مزورة على نطاق واسع، بهدف الانتقال السلمي للسلطة.وندد لوكاشينكو بالمجلس ووصفه بأنه متطرف ورفض كل من مبادرات الحوار والدعوات لاستقالته. وشهدت الحركة احتجاجات يومية جماهيرية، حضرها فيبعض الأوقات مئات الآلاف من الأشخاص.وقد غادر معظم أعضاء مجلس التنسيق البلاد منذ ذلك الحين تحت ضغط من السلطات.