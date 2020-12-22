الاتحاد الأوروبى يدرس مقترحًا جديدًا من بريطانيا بشأن حقوق الصيد

قالت وكالة بلومبرج للأنباء مساء الإثنين إن الاتحاد الأوروبي‭ ‬يدرس مقترحًا جديدًا من المملكة المتحدة بشأن حقوق صيد الأسماك بينما يحاول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التوصل لإتفاق للتجارة في اللحظات الأخيرة.وأضاف تقرير بلومبرج أنه بموجب أحدث مقترح، فإن بريطانيا مستعدة لأن تسمح لقوارب الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي بالاحتفاظ بثلثي حصيتها من الأسماك بعد أن كانت أصرت الأسبوع الماضي على أن يقبل الاتحاد خفضا قدره 60 بالمئة.وعرض الاتحاد الأوروبي في الأيام القليلة الماضية خفضا بنسبة 25 بالمئة على مدار فترة انتقالية ست سنوات وهو مقترح لم تقبله فرنسا وأثار غضبا لدى صناعة صيد الأسماك في التكتل، بحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز.