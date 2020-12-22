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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رسميا.. أمريكا تبيع سندات مدتها 20 عاما بـ24 مليار دولار

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:10 ص
دولارات
دولارات
وكالات
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، نتيجة مزايدة بيع سندات مدتها 20 عاما بقيمة 24 مليار دولار، حيث جاء الاكتتاب في هذا الطرح أقل قليلا من المتوسط.

وذكرت الوزارة أن العائد على هذه السندات بلغ 47ر.1% في حين بلغ معدل التغطية 39.2 مرة.

كانت الوزارة قد باعت في الشهر الماضي سندات مدتها 20 عاما بقيمة 27 مليار دولار أيضا حيث بلغ العائد عليها 422.1% ومعدل التغطية 27.2 مرة.

يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

ومنذ استئناف الخزانة الأمريكية بيع سندات مدتها عشرين عام في مايو الماضي، طرحت الوزارة 7 إصدارات من هذه السندات، حيث كان متوسط معدل التغطية لهذه الطروحات 42.2 مرة.

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