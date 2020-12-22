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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكونجرس الأمريكى يصوت على مشروع قانون للإغاثة من آثار كوفيد 19

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:49 ص
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
وكالات
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من المقرر أن يصوت الكونجرس الأمريكي مساء الإثنين على مشروع قانون للإغاثة من تداعيات فيروس كورونا بقيمة أكثر من 900 مليار دولار، في خطوة طال انتظارها من شأنها أن توفر درجة من الارتياح للأشخاص المتضررين بشدة من الجائحة.

وستعزز حزمة الإغاثة الجديدة مدفوعات البطالة الأسبوعية مؤقتا، وستمنح العديد من العمال شيكا تحفيزيا لمرة واحدة بقيمة 600 دولار، والذي قد يتم إيقافه قبل نهاية العام.

كما سيتم تخصيص حوالي 275 مليار دولار للقروض القابلة للإعفاء للأعمال التجارية الصغيرة، مثل المطاعم التي تتضرر من الوضع.

وناقش المشرعون مشروع قانون الإغاثة منذ شهور، حيث سعى الديمقراطيون إلى زيادة حجم الحزمة. وبلغت قيمة اقتراحهم الأولي أكثر من 3 تريليونات دولار.

وسعى الجمهوريون إلى قيمة أقل من ذلك، متهمين الديمقراطيين بتعطيل تلك الجهود منذ الصيف.

وإلى جانب حزمة التحفيز، من المقرر أن يوافق الكونجرس أيضا على الميزانية السنوية للحكومة الاتحادية البالغة 4ر1 تريليون دولار.

وأقر الكونجرس بالفعل أكثر من 3 تريليونات من المساعدات منذ انتشار الجائحة.

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