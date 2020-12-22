رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفيات كورونا فى تركيا تتخطى حاجز 18 ألف حالة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:53 ص
كورونا فى تركيا
كورونا فى تركيا
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 254 وفاة و19103 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة، في بياناتها اليومية مساء الإثنين، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 18351، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2043704، وأشارت إلى أن نسبة الاختبارات الإيجابية قفزت فوق الـ4٪ لأول مرة منذ أكثر من شهر.

وفرضت السلطات التركية حظر التجول وأغلقت المطاعم للحد من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، وعلقت أمس الأحد الرحلات الجوية مع بريطانيا ودول أخرى بسبب سلالة الفيروس الجديدة.

موضوعات متعلقة

عبد الحليم حاربنى وغار منى.. اعترافات لـ حسين فهمى

«سأكشف الحقائق بالأدلة».. ربيع ياسين يستقيل من تدريب منتخب الشباب

الطب الشرعي عن «شهيد المرج»: الأطباء حاولوا إنعاش القلب فلم يستجب

الصحة العالمية: سلالة كورونا الجديدة أكثر انتشارًا

الصور

image description

استشهاد أمين شرطة ومصرع 3 عناصر إجرامية في اشتباكات بدمياط

image description

استشهاد أمين شرطة أثناء مداهمة وكر مخدرات بدمياط

image description

«حياة كريمة» تطور قرى كفر سعد بدمياط

image description

محافظ دمياط تفتتح مشروع الصرف الصحي بالكاشف الجديد

image description

محافظ دمياط تتابع أعمال رفع تجمعات القمامة بكفر البطيخ (صور)

الأكثر قراءة

تنبأوا بوفاتهم قبل أيام.. مصرع 3 طلاب من كفر الشيخ فى حادث مرورى (صور)

حقيقة تعليق حركة الطيران في مصر

قفزة جديدة.. الصحة: تسجيل 718 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و32 وفاة

طرق الاستعلام عن العمالة غير المنتظمة لمن لم تُرسل له رسالة استحقاق

إنفوجراف

image description

الفرق بين لقاحى «سبوتنيك» و«فايزر» (إنفوجراف)

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

تشيلسى يفوز على وست هام يونايتد بثلاثية نظيفة فى الدورى الإنجليزى

بعثة منتخب لبنان للكرة النسائية تحت 20 سنة تصل للقاهرة

مواعيد امتحانات الصف الاول الثانوي 2021

رابط موقع وزارة القوى العاملة 2020

أيام زمان

عبد الحليم حاربنى وغار منى.. اعترافات لـ حسين فهمى

حكاية النفسنة بين سعاد حسنى وفاتن حمامة

بطلها مخرج شهير.. أقوى شائعة طاردت الفنانة نجلاء فتحى

نجيب محفوظ يشيد بأداء منتخب المغرب فى كأس العالم 86

مقالات الرأي
عمرو خالد
اسم الله «الهادى».. من اتبع طريقه لم يضل أبدًا
القس. رفعت فكرى
المرحلة الملكية
لواء.حمدى البطران
التعليم فى مصر
لواء. محسن الفحام
الإخوان وحقوق الإنسان
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تشيد باحتفالية «إحنا البهجة» فى اليوم العالم لذوى القدرات الخاصة

«الحاج على» يدعو الأئمة للاطلاع والانفتاح على كل علوم الثقافة

«بيت الفنون الشعبية» يواصل تقديم برنامج السيرك القومى بالعجوزة ومايو

رئيس «دار الوثائق» تشهد افتتاح معرض الكتاب بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر