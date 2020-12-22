تنبأوا بوفاتهم قبل أيام.. مصرع 3 طلاب من كفر الشيخ فى حادث مرورى (صور)

شيع أهالي مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، جثامين 3 شباب من أبناء المدينة في جنازة مهيبة، إثر انقلاب سيارة كانوا يستقلونها على طريق "دسوق - دمنهور"، والشباب هم: "زياد الخولي، أحمد عاشور، محمد الزعيم"، جميعهم طلاب بكلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات لتلك الشباب تحدثوا فيها عن الموت فجأة، فقام الشاب زياد الخولي بمشاركة منشور مفاده: "وإن توفيت فامسحوا بالفاتحة سبعا على قلب أمي فوالله لن يفتقدني أحد سواها فالموت فجأة".وشارك محمد الزعيم منشور فيه قوله تعالي: "كل من عليها فان ويبقي وجه ربك ذو الجلال والإكرام".وكتب أحمد عاشور: "اللهم ارزقنا حسن الخاتمة"، وتحول موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى دفتر عزاء، فيما قامت النائبة هيام الطباخ بنعي الشباب الثلاثة وتقديم واجب العزاء لأسرهم.