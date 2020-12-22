تشيلسى يفوز على وست هام يونايتد بثلاثية نظيفة فى الدورى الإنجليزى

فاز تشيلسي على ضيفه وست هام يونايتد بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين بملعب ستامفورد بريدج في ختام الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل ثلاثية تشيلسي كل من تياجو سيلفا في الدقيقة 10 وتامي إبراهام هدفين في الدقيقتين 78 و80.وبهذا الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى 25 نقطة في المركز الخامس، بفارق 6 نقاط عن المتصدر ليفربول، فيما تجمد رصيد وست هام عند 21 نقطة في المركز العاشر.