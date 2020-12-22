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الثقافة

وزيرة الثقافة تشيد باحتفالية «إحنا البهجة» فى اليوم العالم لذوى القدرات الخاصة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:24 ص
الدكتورة إيناس عبدالدايم
الدكتورة إيناس عبدالدايم
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شهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة احتفالية "إحنا البهجة" التي نظمتها الوزارة ممثلة في البيت الفني للمسرح بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية بمناسبة اليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة وشارك فيها الفنان سامح حسين وذلك على مسرح الجمهورية وبحضور الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، والفنانة وفاء الحكيم مدير مسرح الشمس لذوي القدرات الخاصة وعدد من مديري فرق البيت الفني.

وأشادت "عبدالدايم" باحتفالية "إحنا البهجة" التي عبرت عن مشاعر وأحلام أصحاب الهمم وأبرزت طاقاتهم، مضيفة أن استراتيجية عمل وزارة الثقافة تضم مسارا لدمج ذوى القدرات الخاصة في المجتمع بشكل طبيعي من خلال مختلف ألوان الإبداع.

وأشارت إلى الكثير من الخطوات التي تم اتخاذها على طريق تبني ورعاية الموهوبين منهم باعتبارهم نماذج للخير والسلام، وأكدت استمرار الرسالة السامية المتمثلة في دعمهم ومساندتهم.

وكانت الاحتفالية قد تضمنت افتتاح معرضا للفنون التشكيلية من إبداعات ٣٠ طفلا من ذوى الهمم إلى جانب استعراض غنائي باسم "إحنا البهجة" أشعار سامح مجاهد وألحان أحمد الناصر، تصميم استعراض محمد ميزو، ديكور محمد الغرباوي، إضاءة ياسر شعلان واخراج عادل حسان،كما تم تقديم مجموعة من الفقرات الفنية والغنائية وتابلوهات للباليه اداها أعضاء فرقة مسرح الشمس التابعة للبيت الفني للمسرح بمشاركة كورال مركز تنمية المواهب بدار الاوبرا، والمعهد العالي للباليه التابع لأكاديمية الفنون وفرقة بني سويف الاستعراضية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة كما تم عرض فيلم وثائقي من إخراج ياسر عطية تناول جهود وزارة الثقافة لرعاية وتبني ذوي القدرات الخاصة.

جدير بالذكر أن وزارة الثقافة تقدم العديد من الخدمات لذوي القدرات الخاصة منها افتتاح فصول متخصصة بمراكز تنمية المواهب في القاهرة والمحافظات واستقبالهم للدراسة في اكاديمية الفنون، وتجهيز مداخل خاصة بهم في المسارح والقاعات التابعة للوزارة تيسيرًا لهم، فضلًا عن تأسيس فرقة الشمس المسرحية إلى جانب تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات والمسابقات.

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وزيرة الثقافة تشيد باحتفالية «إحنا البهجة» فى اليوم العالم لذوى القدرات الخاصة

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