بعثة منتخب لبنان للكرة النسائية تحت 20 سنة تصل للقاهرة

وصلت بعثة منتخب لبنان لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة إلى القاهرة، مساء الإثنين؛ استعدادًا لمواجهة مضيفه المنتخب الوطني تحت 20 سنة في مباراتين وديتين يومي الأربعاء والسبت المقبلين ضمن المعسكر المغلق للمنتخب الوطني استعدادا لتصفيات الأمم الأفريقية.وتضم بعثة منتخب لبنان 32 فردًا؛ 25 لاعبة و7 من الجهاز الفني ويقود البعثة جورج سولاج رئيس لجنة الكرة النسائية بالاتحاد اللبناني للعبة ويقود الجهاز الفني حجوب ديمرجان المدير الفني.ومن المقرر أن يؤدي منتخب لبنان مرانه اليوم الثلاثاء في الواحدة ظهرا نفس موعد المباراة الأولى والمقرر إقامتها يوم الأربعاء على استاد اتحاد الشرطة الرياضي بالعباسية فيما يؤدي منتخب مصر مرانه في الثانية والنصف ظهرًا.وأعرب حجوب ديمرجان عن سعادته بالتواجد في مصر وبحفاوة الاستقبال، مشيرًا إلى أن المنتخب اللبناني حرص على مواجهة نظيره المصري بغرض مواجهة فريق من خارج القارة الآسيوية استعدادا لخوض تصفيات آسيا المؤهلة للأمم الآسيوية وأيضًا استعدادا لبطولة غرب آسيا.ومن المقرر أن تقام المباراة الودية الثانية بين المنتخبين في تمام الساعة الثانية ظهر السبت المقبل على ملعب بتروسبورت.