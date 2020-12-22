تونس تسجل 41 وفاة و1031 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء الإثنين، تسجيل 41 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4 آلاف و199 حالة.وأضافت الوزارة، في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد، أنه تم تسجيل 1031 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 121 ألفًا و718 حالة.