تونس تسجل 41 وفاة و1031 إصابة جديدة بكورونا
الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:15 ص
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أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء الإثنين، تسجيل 41 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4 آلاف و199 حالة.
وأضافت الوزارة، في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد، أنه تم تسجيل 1031 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 121 ألفًا و718 حالة.
وأضافت الوزارة، في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد، أنه تم تسجيل 1031 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 121 ألفًا و718 حالة.