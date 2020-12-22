رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 22-12-2020 فى البنوك المصرية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:26 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
طباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر اليورو، اليوم الثلاثاء 22-12-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

محلياُ، تراجع سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس والبنك الأهلي المصري، مقابل ارتفاع سعر اليورو أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي والمصرف العربي الدولي.

سعر اليورو في البنوك اليوم الثلاثاء 22-12-2020

ارتفع سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 19.24 جنيه وللبيع 18.94، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 19.20 جنيه وللبيع 18.94، وفي بنك القاهرة ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 19.94 جنيه وللبيع 19.15، وفي البنك العربي سجل للشراء 19.13 جنيه وللبيع 18.97، وفي كما ارتفع سعر اليورو في بنك وفا التجاري ليسجل للشراء 19.02 جنيه وللبيع 18.85.

سعر اليورو اليوم
وفي بنك أتش أس بي سي تراجع سعر اليورو ليسجل للشراء 19.21 جنيه وللبيع 18.98، وفي المصرف المتحد بلغ سعر اليورو للشراء 19.23 جنيه وللبيع 18.93، وفي وفي بنك عودة سجل للشراء 19.23 جنيه وللبيع 18.99، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 19.24 جنيه وللبيع 18.99، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 19.23 جنيه وللبيع 18.93، وفي بنك الإسكندرية انخفض اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 19.23 جنيه وللبيع 18.91، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 19.23 جنيه وللبيع 18.95.

أسعار اليورو اليوم

كما واصل سعر اليورو انخفاضه أمام الجنيه ليسجل في بنك قناة السويس للشراء 19.24 جنيه وللبيع 18.94، وفي البنك الاهلي المصري سجل للشراء 19.24 جنيه وللبيع 18.94، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 19.23 جنيه وللبيع 18.93، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 19.24 جنيه وللبيع 19.02، وفي بنك مصر سجل للشراء 19.24 جنيه وللبيع 18.94، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.40، وفي بنك بلوم مصر سجل للشراء 19.29 جنيه وللبيع 19.09.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مواطن يغلق فمه بـ«القفل» في نجع حمادي بقنا (صور)

الصحة العالمية تُحذر من انتشار السلالتين الجديدتين لـ«كورونا»

الموعد الرسمي لاعلان نتيجة الشهادة السودانية 2020 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

حقيقة تعليق حركة الطيران في مصر

الصور

image description

استشهاد أمين شرطة ومصرع 3 عناصر إجرامية في اشتباكات بدمياط

image description

استشهاد أمين شرطة أثناء مداهمة وكر مخدرات بدمياط

image description

«حياة كريمة» تطور قرى كفر سعد بدمياط

image description

محافظ دمياط تفتتح مشروع الصرف الصحي بالكاشف الجديد

image description

محافظ دمياط تتابع أعمال رفع تجمعات القمامة بكفر البطيخ (صور)

الأكثر قراءة

طرق الاستعلام عن العمالة غير المنتظمة لمن لم تُرسل له رسالة استحقاق

تنبأوا بوفاتهم قبل أيام.. مصرع 3 طلاب من كفر الشيخ فى حادث مرورى (صور)

مواطن يغلق فمه بـ«القفل» في نجع حمادي بقنا (صور)

حقيقة تعليق حركة الطيران في مصر

إنفوجراف

image description

الفرق بين لقاحى «سبوتنيك» و«فايزر» (إنفوجراف)

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 22-12-2020

الشرطة البرازيلية تحقق فى مزاعم بالعنصرية ضد لاعب فلامنجو

تشيلسى يفوز على وست هام يونايتد بثلاثية نظيفة فى الدورى الإنجليزى

بعثة منتخب لبنان للكرة النسائية تحت 20 سنة تصل للقاهرة

أيام زمان

صلاح ذو الفقار وزهرة العلا.. الشائعة التى تحولت إلى حقيقة

بيسة.. تفاصيل أول زواج فى حياة صلاح ذو الفقار

عبد الحليم حاربنى وغار منى.. اعترافات لـ حسين فهمى

حكاية النفسنة بين سعاد حسنى وفاتن حمامة

مقالات الرأي
عمرو خالد
اسم الله «الهادى».. من اتبع طريقه لم يضل أبدًا
القس. رفعت فكرى
المرحلة الملكية
لواء.حمدى البطران
التعليم فى مصر
لواء. محسن الفحام
الإخوان وحقوق الإنسان
المزيد

الثقافة

«ألف ليلة وليلة».. البرنامج الذى قتل الشاعر طاهر أبوفاشا

صدر حديثًا.. الروح بين الخيال والفلسفة والعلم للنرويجى أولى مارتن هويستاد

وزيرة الثقافة تشيد باحتفالية «إحنا البهجة» فى اليوم العالم لذوى القدرات الخاصة

«الحاج على» يدعو الأئمة للاطلاع والانفتاح على كل علوم الثقافة