سعر اليورو اليوم الثلاثاء 22-12-2020 فى البنوك المصرية
الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:26 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر اليورو، اليوم الثلاثاء 22-12-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:
ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
محلياُ، تراجع سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس والبنك الأهلي المصري، مقابل ارتفاع سعر اليورو أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي والمصرف العربي الدولي.
سعر اليورو اليوم
وفي بنك أتش أس بي سي تراجع سعر اليورو ليسجل للشراء 19.21 جنيه وللبيع 18.98، وفي المصرف المتحد بلغ سعر اليورو للشراء 19.23 جنيه وللبيع 18.93، وفي وفي بنك عودة سجل للشراء 19.23 جنيه وللبيع 18.99، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 19.24 جنيه وللبيع 18.99، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 19.23 جنيه وللبيع 18.93، وفي بنك الإسكندرية انخفض اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 19.23 جنيه وللبيع 18.91، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 19.23 جنيه وللبيع 18.95.
ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
محلياُ، تراجع سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس والبنك الأهلي المصري، مقابل ارتفاع سعر اليورو أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي والمصرف العربي الدولي.
سعر اليورو في البنوك اليوم الثلاثاء 22-12-2020ارتفع سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 19.24 جنيه وللبيع 18.94، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 19.20 جنيه وللبيع 18.94، وفي بنك القاهرة ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 19.94 جنيه وللبيع 19.15، وفي البنك العربي سجل للشراء 19.13 جنيه وللبيع 18.97، وفي كما ارتفع سعر اليورو في بنك وفا التجاري ليسجل للشراء 19.02 جنيه وللبيع 18.85.
سعر اليورو اليوم
وفي بنك أتش أس بي سي تراجع سعر اليورو ليسجل للشراء 19.21 جنيه وللبيع 18.98، وفي المصرف المتحد بلغ سعر اليورو للشراء 19.23 جنيه وللبيع 18.93، وفي وفي بنك عودة سجل للشراء 19.23 جنيه وللبيع 18.99، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 19.24 جنيه وللبيع 18.99، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 19.23 جنيه وللبيع 18.93، وفي بنك الإسكندرية انخفض اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 19.23 جنيه وللبيع 18.91، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 19.23 جنيه وللبيع 18.95.