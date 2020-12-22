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أيام زمان

صلاح ذو الفقار وزهرة العلا.. الشائعة التى تحولت إلى حقيقة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:55 ص
صلاح ذو الفقار وزهرة
صلاح ذو الفقار وزهرة العلا
ايهاب مصطفى
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شهد الوسط الفني شائعة كبيرة تقول إن هناك قصة حب عنيفة بين الفنانين صلاح ذو الفقار وزهرة العلا، وراحت المجلات تتواصل مع النجم والنجمة لمعرفة الحقيقة، وكذبا الاثنين الشائعة.

وقال صلاح ذو الفقار لمجلة الكواكب: "لا أعرف ما هي الحكاية بالضبط، ولماذا تثير الصحف عاصفة حول علاقة بريئة بين فنان وزميلته، إنني لم أتعود أن أكون هدفًا لمثل هذه الشائعات، خاصة وأنا زوج سعيد في حياتي الزوجية، لقد اعتقدت أن تكذيبي لهذه الشائعة قد يقويها مما يزيد الطين بلة، فقررت أن أتركها تستنفد أغراضها ثم تموت ولا تجد سيقانًا تمشي عليها، أو من أطلقوها لا يريدون لها الموت، فهم يزودون الصحف كل يوم بإشاعة جديدة وأخبار مختلفة تجعلني محورًا لهذه الضجة التي ثارت في الصحف، والحقيقة معروفة في الوسط الفني، يعرفها كل فرد، زميل وزميلة يتواجدان باستمرار في الأماكن التي يرتادها أهل الوسط فما هو الغريب في هذا؟".

أما زهرة العلا فقد قالت: "إن مروجي هذه الشائعات أناس ليسوا من الوسط الفني، إنهم يتوهمون أحداثًا لا ظل لها من الحقيقة، ويطلقون الشائعات الكاذبة وكل ما قيل كلام فارغ لا معنى له".

وتابعت: "أنا لم أظهر معه إلا مرتين الأولى كانت خلال سهرة نظمتها مجلة الكواكب عند سفح الهرم، والثانية يوم توزيع جوائز السينما، عندما دعتنا هدى سلطان وفريد شوقي إلى السهر بعد حفل توزيع الجوائز ثم إنني أظهر مع شخصيات عديدة من الوسط الفني، مع رشدي أباظة ومحمود ذو الفقار ومريم فخر الدين وكثيرون غيرهم فهل معنى هذا أنني يجب أن أرتبط بالحب مع من أظهر معهم في أماكن عامة من زملائي الفناين".

وبعد نفيهم للشائعة رضخ كل من زهرة العلا وصلاح والفقار وتزوجا فعليا.

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