تعافى رئيس قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعى من «كورونا»

تعافي الدكتور محمد كمال سلامة، أستاذ القلب بكلية الطب بجامعة كفر الشيخ ورئيس قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، من فيروس كورونا، وذلك بعد إصابته بالفيروس قبل 10 أيام.وخرج «سلامة»، من قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي بعد تلقيه العلاج اللازم وثبتت سلبية مسحاته التي أجريت له، وقد استقبله عدد من الأطباء فور خروجه بباقة من الورود.وناشدت مديرية صحة كفر الشيخ المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية من «كُوفيد-19»، والعمل على تقليل الازدحام وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالفيروس.