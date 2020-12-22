أبرز المخلفات العضوية المنتجة للبيوجاز

تفتتح وزارة البيئة مشروع وحدات البيوجاز المنزلية بقرية بنى حسن، مركز أبوقرقاص، محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، فى تمام الساعة 10 صباحًا، وتبدأ مراسم الافتتاح بقاعة المؤتمرات بالمنيا الجديدة، تتبعها جولة لتفقد وافتتاح المشروع، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والسفير الكندى بمصر، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والدكتور رئيس جامعة المنيا.وفى ضوء ذلك المشروع الجديد تستعرض "الدستور" المخلفات العضوية المنتجة للبيوجاز، والتي صُنفت على النحو التالي:- مخلفات حيوانية: روث الماشية، سماد الدواجن، سبلة الخيول، روث الأغنام والماعز والجمال، مخلفات الطيور المنزلية، وغيرها.- مخلفات نباتية: الأحطاب مثل (الذرة، القطن) قش الأرز، عروش الخضر، مخلفات الصوب، الثمار التالفة، وغيرها.- مخلفات آدمية: الصرف الصحي، خزانات التحليل، حمأة المجاري.مخلفات منزلية: القمامة، مخلفات المطابخ، بقايا الأطعمة، بقايا تجهيز الخضر والفاكهة.مخلفات صناعية: مخلفات صناعة الألبان، والأغذية، والمشروبات، وتجهيز الخضر والفاكهة، مخلفات المجازر بأنواعها.- الحشائش: حشائش برية، مائية، ورد النيل.