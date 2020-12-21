بايدن يشكر ترامب على جهوده في التوصل للقاح كورونا ويدعو المواطنين لاستخدامه

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الاثنين، إنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن اللقاح المُضاد لفيروس كورونا داعيا المواطنين لتلقيه فور إتاحته.وأوضح الرئيس الأمريكي المنتخب في كلمة له مساء اليوم فور تلقيه لقاح كورونا، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تستحق الشكر على جهودها في التوصل إلى اللقاح المُضاد لفيروس كورونا.وتلقى جو بايدن، قبل قليل، اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد، ردا على محاولات التشكيك في فعاليات اللقاح.