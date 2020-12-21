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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة آسيوية: تركيا ستصطدم بإيران بسبب صراعهما في المنطقة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:15 م
تركيا و إيران
تركيا و إيران
محمد عمر
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كشف تقرير آسيوي، أن التحركات التركية في دول الجوار الآسيوي أثارت مخاوف إيران التي كانت شريكا رئيسيا لها، ما قد يدفع البلدان إلى الصدام.

وأوضحت صحيفة "إيرآسيان تايمز"، في تقرير اليوم، أن تركيا استفادت من دعمها لأذربيجان في حربها الأخيرة ضد أرمينيا لمواجهة إيران في القوقاز وتحدي روسيا تدريجيًا في آسيا الوسطى والتي تعتبرها موسكو فنائها الخلفي، مشيرة إلى أن التحركات التركية أثارت ردود فعل مختلفة من روسيا وإيران، وهما دولتان تعتبرهما تركيا شريكين ومنافسين.

وأشار التقرير إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حرص على عدم تعريض الموقف الروسي في جنوب القوقاز للخطر، في المقابل يبدو أن أردوغان مصمم على استفزاز إيران بتصريحات ومنشورات من قبل الإذاعة التي تديرها الدولة والتي من المحتمل أن تشكك في وحدة أراضي الجمهورية الإيرانية.

وأوضحت الصحيفة أن أردوغان يؤجج مخاوف إيران العميقة، كما أنه اتخذ خطوات لتفكيك إيران كما وصفه محمود أحمدي بغاش، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني بأن أردوغان ينفذ بمفرده سياسة الغرب القذرة في المنطقة.

وأضافت الصحيفة "تبنى أردوغان موقفه الاستفزازي عندما تحرك لاستغلال فرص التحول الجيوسياسية الجديدة التي أوجدتها الصفقة التي توسطت فيها روسيا والتي حسمت هزيمة أذربيجان لأرمينيا في حرب القوقاز الأخيرة".

ونشرت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية التي تديرها الدولة باللغة العربية هذا الأسبوع خريطة على إنستجرام تصور إقليم خوزستان الإيراني الغني بالنفط مع عدد كبير من السكان العرب منفصلة عن إيران وجاء النشر بعد أيام من الكشف عن اختطاف حبيب شعب، زعيم حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، في اسطنبول على يد أباطرة مخدرات كردي عراقي بالتعاون مع المخابرات الإيرانية ونقله إلى إيران.

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