

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 22-12-2020





تعرف على مواعيد قطارات الصعيد اليوم الثلاثاء 22-12-2020



موعد القطار رقم 1143 اليوم الثلاثاء - مميز

يبدأ في التحرك من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة.



موعد قطار رقم 935 اليوم الثلاثاء - مكيف

يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.



موعد قطار رقم 1935 اليوم الثلاثاء - مكيف

ويبدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.



مواعيد القطارات المميزة اليوم الثلاثاء 22-12-2020

موعد قطار رقم 956 اليوم الثلاثاء - مختلط

يتحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25.



موعد قطار رقم 954 اليوم الثلاثاء - مختلط

يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، يصل القاهرة في الساعة 15:50.



موعد قطار رقم 966 اليوم الثلاثاء - مختلط

يبدأ القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15 ويصل القاهرة في الساعة 18:15.



موعد قطار رقم 586 اليوم الثلاثاء - مختلط

ينطلق القطار بالتحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.



موعد قطار رقم 948 اليوم الثلاثاء - مختلط

يبدأ القطار في التحرك بداية من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30 ويصل القاهرة في الساعة 9:05.



موعد قطار رقم 662 اليوم الثلاثاء - ركاب

يبدأ القطار في التحرك من محطة التحرير من الساعة 6:00 ويصل محطة القاهرة في تمام الساعة 8:35.



موعد قطار رقم 268 اليوم الثلاثاء - ركاب

يبدأ القطار في التحرك بداية من محطة المنصورة في تمام الساعة 12:30 ويصل المحطة النهائية في طنطا في تمام الساعة 14:05.



موعد قطار رقم 1116 اليوم الثلاثاء - مكيف

يبدأ القطار في التحرك من الإسكندرية إلى محطة قطار سكة حديد أبوحمص، ويبدأ في التحرك من الساعة 2:25 مساء.



موعد قطار رقم 12 اليوم الثلاثاء - مميز

يتحرك القطار بداية من الإسكندرية إلى محطة القاهرة، ويتوقف في عدد من المحطات ومنها: سيدي جابر- طوخ- بركة السبع- شبرا الخيمة- كفر الدوار.

ويكشف " الدستور "، في التقرير اليومي، عن مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 22-12-2020 في القاهرة وجميع المحافظات، والتي جاءت كالتالي:تعرف على مواعيد قطارات الصعيد اليوم الثلاثاء 22-12-2020موعد القطار رقم 1143 اليوم الثلاثاء - مميزيبدأ في التحرك من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة.موعد قطار رقم 935 اليوم الثلاثاء - مكيفيتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.موعد قطار رقم 1935 اليوم الثلاثاء - مكيفويبدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.موعد قطار رقم 956 اليوم الثلاثاء - مختلطيتحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25.موعد قطار رقم 954 اليوم الثلاثاء - مختلطيتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، يصل القاهرة في الساعة 15:50.موعد قطار رقم 966 اليوم الثلاثاء - مختلطيبدأ القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15 ويصل القاهرة في الساعة 18:15.موعد قطار رقم 586 اليوم الثلاثاء - مختلطينطلق القطار بالتحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.موعد قطار رقم 948 اليوم الثلاثاء - مختلطيبدأ القطار في التحرك بداية من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30 ويصل القاهرة في الساعة 9:05.موعد قطار رقم 662 اليوم الثلاثاء - ركابيبدأ القطار في التحرك من محطة التحرير من الساعة 6:00 ويصل محطة القاهرة في تمام الساعة 8:35.موعد قطار رقم 268 اليوم الثلاثاء - ركابيبدأ القطار في التحرك بداية من محطة المنصورة في تمام الساعة 12:30 ويصل المحطة النهائية في طنطا في تمام الساعة 14:05.موعد قطار رقم 1116 اليوم الثلاثاء - مكيفيبدأ القطار في التحرك من الإسكندرية إلى محطة قطار سكة حديد أبوحمص، ويبدأ في التحرك من الساعة 2:25 مساء.موعد قطار رقم 12 اليوم الثلاثاء - مميزيتحرك القطار بداية من الإسكندرية إلى محطة القاهرة، ويتوقف في عدد من المحطات ومنها: سيدي جابر- طوخ- بركة السبع- شبرا الخيمة- كفر الدوار.

ترتفع مؤشرات البحث على "جوجل" من قبل الركاب عن مواعيد القطارات، ولذلك اعتذرت هيئة السكك الحديد عن تأخير مواعيد بعض القطارات، مؤكدة أن التأخير نتج عن تكثيف أعمال تجديد البنية الأسياسية في بعض القطاعات، الأمر الذي يستوجب وقف القطارات لبعض الوقت.